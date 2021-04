Caso Navalny, la portavoce: “Alexei sta morendo”. Biden, “È ingiusto” (Di domenica 18 aprile 2021) “Alexei Navalny sta morendo”, così la portavoce con un messaggio sui social. Preoccupano le sue condizioni. ROMA – Preoccupano le condizioni di Alexei Navalny. In un post su Facebook la portavoce del blogger russo ha lanciato un nuovo allarme: “Sta morendo, nelle sue condizioni è questioni di giorni”. Un quadro clinico destinato a peggiorare nei prossimi medici, con i suoi medici che hanno ribadito un alto rischio di infarto per l’oppositore di Vladimir Putin. Da parte di Mosca, però, nessuna conferma sulle condizioni di Navalny. I suoi alleati chiedono la liberazione del blogger per consentire le cure, ma il Cremlino non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Come sta Alexey Navalny Le condizioni ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) “sta”, così lacon un messaggio sui social. Preoccupano le sue condizioni. ROMA – Preoccupano le condizioni di. In un post su Facebook ladel blogger russo ha lanciato un nuovo allarme: “Sta, nelle sue condizioni è questioni di giorni”. Un quadro clinico destinato a peggiorare nei prossimi medici, con i suoi medici che hanno ribadito un alto rischio di infarto per l’oppositore di Vladimir Putin. Da parte di Mosca, però, nessuna conferma sulle condizioni di. I suoi alleati chiedono la liberazione del blogger per consentire le cure, ma il Cremlino non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro. Come sta AlexeyLe condizioni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Caso Navalny, Joe Biden: 'Una situazione totalmente ingiusta' #AlexeiNavalny - francang1950 : RT @ELiberati: Su Putin vs Navalny tutti senza fiato. Lega, grillini e sodali rossi guarda caso hanno perso la lingua usata solo per Renzi… - silvadeluca : RT @SMaurizi: hanno COMPLETAMENTE fatto sparire il caso Julian #Assange. L'unico leader mondiale, Papa Francesco, che gli ha mandato un mes… - GioielloEgidio : RT @ELiberati: Su Putin vs Navalny tutti senza fiato. Lega, grillini e sodali rossi guarda caso hanno perso la lingua usata solo per Renzi… - marylu1945 : RT @ELiberati: Su Putin vs Navalny tutti senza fiato. Lega, grillini e sodali rossi guarda caso hanno perso la lingua usata solo per Renzi… -