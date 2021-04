Carolyn Smith sbotta contro Stefano de Martino | “Informati prima di dire inesattezze”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 18 aprile 2021) E anche questa domenicaha qualcosa dasu quello che ascolta nello studio di Amici 20. La presidente di giuria di Ballando con le stelle, una delle migliori ballerine di latino al mondo, non lo dimentichiamo, non ci sta. E questa volta prende di miradeche nella puntata di Amici 20 in onda ieri sera, ha commentato la coreografia di Charleston studiata dalla maestra Alessandra Celentano. “Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth!” ha scrittosui social riferendosi alle affermazioni di Deche faceva notare che probabilmente a suoanche una bravissima ...