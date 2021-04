Carabiniere spara alla moglie e poi si toglie la vita | lei era attivista contro la violenza sulle donne

(Di domenica 18 aprile 2021)lae la riduce in fin di. Lui la crede morta e si suicida. Una tragedia che ha scosso Marino, cittadina alle porte di Roma che è stata teatro di un crudele omicidio-suicidio che fa tornare prepotente anche il tema del femminicidio. Tutto è accaduto due giorni fa quando Antonio Boccia,di professione, ha deciso dire quattro colpi di pistolalaal culmine di una serie di contrasti che avevano portato la donna a preparare le valigie per andare a vivere a casa della sorella. I due stavano insieme da 10 anni anche se venivano da precedenti rapporti con l’uomo che aveva anche tre figlie Annamaria e l’impegnola...

Gli investigatori, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto, non escludono che ad armare la mano delpossa essere stata proprio la gelosia. Segui la nostra pagina Facebook! © ...Nella giornata di ieri ennesima tragedia. Un altro omicidio - suicidio dopo quello avvenuto pochi giorni fa a Fiumicino , ha scosso la comunità, questa volta di Marino alle porte di Roma.La 25enne è arrivata al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare poco dopo le 18 di ieri. Le sue condizioni non preoccupano i sanitari ...Moglie sparata da un carabiniere di Sarno: la donna è in fin di vita. Emergono dettagli sulla tragedia di Marino ...