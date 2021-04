Capolavoro camp da non perdere | anche per il superlativo doppiaggio italiano E la Catwoman più sexy di tutte

Leggi su iodonna

(Di domenica 18 aprile 2021) Nell’attesa di vedere Robert Pattinson nei panni del nuovo Batman, su Rai 4 torna il telefilm cult degli anni 60, con il leggendario Adam West, che ha conquistato più di una generazione. Con i suoi colori pop, le scritte onomatopeiche e i coloratissimi villain più che comici che mai. Le immagini più belle del telefilm “Batman” guarda le foto L’appuntamento è a partire oggi 18 aprile alle 16.00 con i primi quattro episodi in anteprima per poi da domani occupare un nuovo orario, le 14, dal lunedì a venerdì con due episodi al giorno. Un’occasione irripetibile per rivedere una delle serie più sgargianti e ...