Candidati palestinesi | trattenuti dalla polizia israeliana

Advertising

giovcusumano : RT @michelegiorgio2: La polizia israeliana ieri ha arrestato 3 palestinesi Ashraf al Awar, Naser Kos e Ratiba al Natshe, candidati al voto… - frankzcote : RT @michelegiorgio2: La polizia israeliana ieri ha arrestato 3 palestinesi Ashraf al Awar, Naser Kos e Ratiba al Natshe, candidati al voto… - giopge : RT @michelegiorgio2: La polizia israeliana ieri ha arrestato 3 palestinesi Ashraf al Awar, Naser Kos e Ratiba al Natshe, candidati al voto… - MicBuonomo : RT @michelegiorgio2: La polizia israeliana ieri ha arrestato 3 palestinesi Ashraf al Awar, Naser Kos e Ratiba al Natshe, candidati al voto… - acerracido : RT @michelegiorgio2: La polizia israeliana ieri ha arrestato 3 palestinesi Ashraf al Awar, Naser Kos e Ratiba al Natshe, candidati al voto… -

Ultime Notizie dalla rete : Candidati palestinesi

Avvenire

... sebbene nei partiti della sinistra ebraica siano stati elettiarabi. Ma in un orizzonte ... predica l'espulsione non solo deima anche degli arabi di Israele che non accettino un ...... l'esercito israeliano ha incarcerato anchealle legislative del 22 maggio. Provocando la ... lo Shin Bet amembri di Hamas, contattati per fare loro pressioni in vista del voto: ...«Non fare il mio nome, mi raccomando, nei prossimi giorni ci sarà una riunione dei vertici dell’Olp e di Fatah per decidere in via definitiva se confermare le elezioni. Posso già dirti che l’idea è qu ...Lunedì 19 aprile alle 18.30 il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere (MSF) di Bergamo, in collaborazione con la libreria SpazioTerzoMondo di Seriate (BG), organizza l’evento online “La cura e ...