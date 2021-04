Can Yaman e Diletta Leotta: ecco quale sarebbe il motivo della crisi (Di domenica 18 aprile 2021) La crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta è ormai un argomento sulla bocca di tutti. Da diversi giorni ormai, infatti, sul web non si fa altro che parlare di un presunto allontanamento tra l’attore turco e la giornalista sportiva, avvalorato da una serie di indizi che hanno fatto subito indispettire i fan della coppia. Sin dall’inizio questa relazione è stata da molti criticata e non sono mancate le voci che assicuravano che i due avessero architettato una storia d’amore falsa. Quel che è certo, è che fino a poco tempo fa Diletta e Can sembravano, almeno sui social, super affiatati. I giornalisti, inoltre, avevano iniziato a parlare di una proposta di matrimonio decisamente inaspettata, dato che si tratta di una storia d’amore nata da pochissimo tempo. A rivelare quello che ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021) Latra Canè ormai un argomento sulla bocca di tutti. Da diversi giorni ormai, infatti, sul web non si fa altro che parlare di un presunto allontanamento tra l’attore turco e la giornalista sportiva, avvalorato da una serie di indizi che hanno fatto subito indispettire i fancoppia. Sin dall’inizio questa relazione è stata da molti criticata e non sono mancate le voci che assicuravano che i due avessero architettato una storia d’amore falsa. Quel che è certo, è che fino a poco tempo fae Can sembravano, almeno sui social, super affiatati. I giornalisti, inoltre, avevano iniziato a parlare di una proposta di matrimonio decisamente inaspettata, dato che si tratta di una storia d’amore nata da pochissimo tempo. A rivelare quello che ...

