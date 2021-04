Campania zona arancione, scuole superiori chiuse a Benevento (Di domenica 18 aprile 2021) Campania zona arancione, ma le scuole superiori restano comunque chiuse domani a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza con la quale viene sospesa l’attività didattica in presenza nelle sole scuole superiori presenti sul territorio comunale da domani, lunedì 19 aprile, e fino a sabato 24 aprile incluso. “Dopo aver sentito le autorità sanitarie ed aver rilevato una incidenza di contagi dell’11,17% a fronte di una media regionale del 10,57%, quasi da zona rossa, avvalendomi delle mie prerogative, ho preso questa decisione”, spiega Mastella. “Al solito, ci sarà chi concorderà e chi farà polemiche. Ho deciso secondo scienza e coscienza e per il bene della mia comunità”, aggiunge il sindaco di ... Leggi su udine20 (Di domenica 18 aprile 2021), ma lerestano comunquedomani a. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza con la quale viene sospesa l’attività didattica in presenza nelle solepresenti sul territorio comunale da domani, lunedì 19 aprile, e fino a sabato 24 aprile incluso. “Dopo aver sentito le autorità sanitarie ed aver rilevato una incidenza di contagi dell’11,17% a fronte di una media regionale del 10,57%, quasi darossa, avvalendomi delle mie prerogative, ho preso questa decisione”, spiega Mastella. “Al solito, ci sarà chi concorderà e chi farà polemiche. Ho deciso secondo scienza e coscienza e per il bene della mia comunità”, aggiunge il sindaco di ...

Advertising

stebellentani : La Campania ha due delle 11 province italiane con numeri da zona rossa, è da tempo tra le peggiori nel rapporto tra… - infoitinterno : Campania, zona arancione già in bilico. Aumentano tasso di positività e decessi - francypar71 : #Napoli Campania zona arancione, scuole aperte: «Ma siamo preoccupati per i contagi» - gritadeluca : @Adnkronos Si sono d'accordo perchè noi cittadini siamo superficiali,non rispettiamo le regole.Altro che zona rossa… - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -366 Ieri 1.700 oggi 1.334 +7 ricoverati,+4 in T.I,1.519 guariti,-231 in I.… -