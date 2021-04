Campania zona arancione da oggi | regole e divieti

(Di lunedì 19 aprile 2021)da, lunedì 19 aprile. La regione lascia così larossa e passa nella fascia di colore a rischio Covid più basso e con, misure emeno rigidi contro i contagi. Novità, quindi, sugli spostamenti, ma anche per gli orari di apertura e chiusura dei negozi a partire dae fino al prossimo 15 maggio. L’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è infatti permessa, secondo un’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, “al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive”, dalle ore 7 alle ore 21.30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, “fermo il rispetto della ...

L'ordinanza del sindaco Mastella: "Incidenza di contagi dell'11,17%" Campania zona arancione, ma le scuole superiori restano comunque chiuse domani a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza con la quale viene sospesa l'attività didattica in presenza.