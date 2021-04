Campania zona arancione da domani: regole, cosa si può fare (Di domenica 18 aprile 2021) La Campania torna in zona arancione da domani, lunedì 19 aprile. La regione guidata da Vincenzo De Luca si appresta a lasciare la zona rossa per passare alla fascia intermedia di rischio Covid con regole e divieti meno rigidi, anche sugli spostamenti, per contrastare la diffusione dei contagi. Il cambio di colore in Campania comporta anche una modifica agli orari di apertura dei negozi. A partire da domani e fino al 15 maggio, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è permessa, secondo un’ordinanza di De Luca, “al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive”, dalle ore 7 alle ore 21.30 e senza obbligo di chiusura ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Latorna inda, lunedì 19 aprile. La regione guidata da Vincenzo De Luca si appresta a lasciare larossa per passare alla fascia intermedia di rischio Covid cone divieti meno rigidi, anche sugli spostamenti, per contrastare la diffusione dei contagi. Il cambio di colore incomporta anche una modifica agli orari di apertura dei negozi. A partire dae fino al 15 maggio, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è permessa, secondo un’ordinanza di De Luca, “al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive”, dalle ore 7 alle ore 21.30 e senza obbligo di chiusura ...

