Campania, da domani in zona arancione: spostamenti, negozi aperti e novità sulla scuola (Di domenica 18 aprile 2021) Da domani, lunedì 19 aprile, la Campania passerà in zona arancione. La regione lascia la fascia ad alto rischio dopo quasi un mese e mezzo e passa alla fascia intermedia, che prevede divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Campania, da domani in zona arancione: negozi Ma cosa cambia rispetto alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Da, lunedì 19 aprile, lapasserà in. La regione lascia la fascia ad alto rischio dopo quasi un mese e mezzo e passa alla fascia intermedia, che prevede divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus., dainMa cosa cambia rispetto alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Covid, cambia la mappa dei colori, da domani Campania in zona arancione - quotidianodirg : Covid, cambia la mappa dei colori, da domani Campania in zona arancione - positanonews : Dalle 12.00 di domani allerta meteo in Campania, previsti temporali tra le #news - zazoomblog : Cambia la mappa dei colori da domani Campania in zona arancione - #Cambia #mappa #colori #domani… - princigallomich : Cambia la mappa dei colori, da domani Campania in zona arancione -