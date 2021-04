Calcio, Uefa e federazioni europee contro la ‘Superlega’: “Club saranno squalificati” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “L’UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) e LaLiga, la Federazione Italiana Calcio (FIGC) e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero annunciare la loro creazione di una cosiddetta Super League chiusa. Se ciò dovesse accadere, vogliamo ribadire che noi (UEFA, FA inglese, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre associazioni aderenti) resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull’interesse personale di alcuni club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà”. Questo il comunicato pubblicato sul sito della UEFA che annuncia di “considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziarie che sportive per evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altro modo”. Leggi su dire (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “L’UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) e LaLiga, la Federazione Italiana Calcio (FIGC) e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero annunciare la loro creazione di una cosiddetta Super League chiusa. Se ciò dovesse accadere, vogliamo ribadire che noi (UEFA, FA inglese, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre associazioni aderenti) resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull’interesse personale di alcuni club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà”. Questo il comunicato pubblicato sul sito della UEFA che annuncia di “considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziarie che sportive per evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altro modo”.

