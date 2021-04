Burioni : “Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l’ingresso nei bar e nei ristoranti” (Di domenica 18 aprile 2021) “Secondo me l’idea del ‘pass’ è ottima. Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l’ingresso nei bar e nei ristoranti sarà più efficace di qualunque obbligo nello spingere gli indecisi a vaccinarsi”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) “Secondo me l’idea del ‘pass’ è ottima.a chiilnei bar e neisarà più efficace di qualunque obbligo nello spingere gli indecisi a vaccinarsi”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto. Navigazione articoli L'articolo proviene da City Roma News.

