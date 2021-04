Bundesliga 2020 2021 | Dortmund ancora vivo per la Champions | rimontato il Werder | 4-1

(Di domenica 18 aprile 2021) Il Borussiarimonta ilBrema e si impone per 4-1 nel match valido per la ventinovesima giornata di. I gialloneri sono andati sotto al 14? a causa della rete di Rashica, ma si sono scatenati con un tris dal 29? al 38?: prima il pareggio di Reyna, poi il rigore di Haaland e infine il facile tap-in da parte dello stesso norvegese. All’87’ anche Hummels si iscrive alla festa con una capocciata su calcio d’angolo. Gli uomini di Terzic fanno dunque il loro dovere, a maggior ragione in seguito alla roboante sconfitta incassata ieri dall’Eintracht Francoforte: il Borussia paga ora solo quattro punti di distanza dalla zona, con cinque partiteda giocare. Ilincassa invece il quarto ko di fila: i punti ...

