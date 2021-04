Brescia | incendio nel quartiere Leonessa | coinvolto palazzo con quattro famiglie

(Di domenica 18 aprile 2021) Un grandesi è sviluppato nel corso della notte neldi. Il rogo ha interessato una palazzina dove vivevanoche al momento non possono rientrare nei loro appartamenti. Le fiamme hanno distrutto il tetto dell’edificio. Sul posto i Vigili del fuoco con due autoscale. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all’. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Pagina Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Giornale di Brescia

Da poco prima di mezzanotte fino alle 6 di oggi tre squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia sono state impegnate nell'incendio che ha riguardato un tetto del quartiere Leonessa, in città. Quattro famiglie senza casa il bilancio dell'incendio scoppiato attorno a mezzanotte in una palazzina del quartiere Leonessa di Brescia, nella zona sud della città. Le fiamme hanno divorato il tetto dell'edificio, lasciando senza casa quattro famiglie.