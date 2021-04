Boxe, Mondiali Youth 2021: Erika Prisciandaro vola in semifinale e si assicura la medaglia. Out Paradisi (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi sono salite due azzurre sul ring di Kielce (Polonia) dove si disputano i Mondiali Youth 2021 di Boxe. Erika Prisciandaro ha sconfitto la francese Zitouni per 5-0 e si è qualificata alle semifinali della categoria 48 kg, garantendosi quantomeno la medaglia di bronzo. Ora se la dovrà vedere contro l’indiana Gitika. Purtroppo eliminata Giorgia Paradisi, che si è dovuta arrendere per 5-0 conto la thailandese Kawankhun nei quarti di finale tra le 57 kg. Foto: Shutterstock Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi sono salite due azzurre sul ring di Kielce (Polonia) dove si disputano idiha sconfitto la francese Zitouni per 5-0 e si è qualificata alle semifinali della categoria 48 kg, garantendosi quantomeno ladi bronzo. Ora se la dovrà vedere contro l’indiana Gitika. Purtroppo eliminata Giorgia, che si è dovuta arrendere per 5-0 conto la thailandese Kawankhun nei quarti di finale tra le 57 kg. Foto: Shutterstock

Advertising

NapoliVertical : Godo così la piantiamo con il calcio. Che ormai non ha più niente da dire. Finiranno come i duecento mondiali della… - zazoomblog : Boxe Mondiali Youth 2021: Baldassi e Prisciandaro ai quarti di finale eliminata Tommasone - #Mondiali #Youth #2021:… - zazoomblog : Boxe Mondiali Youth 2021: avanza Ayari al femminile settore maschile ridotto al solo Baldassi - #Mondiali #Youth #2… - OA_Sport : Boxe: continua a glorie opposte il cammino italiano ai Mondiali youth in Polonia - OA_Sport : Boxe: ai Mondiali Youth non fortunatissima la spedizione italiana nel terzo giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Mondiali Sport, boxe: ad Assisi (Pg) nasce l'European Boxing Academy ... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei poli mondiali di questa disciplina'. Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare la boxe uno sport ...

Assisi: nasce l'European Boxing Academy, il nuovo polo mondiale del Pugilato ... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei poli mondiali di questa disciplina". Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare la boxe uno sport ...

Boxe, Mondiali Youth 2021: Baldassi e Prisciandaro ai quarti di finale, eliminata Tommasone OA Sport C’è Vercelli nel cuore del pugile professionista Luca Podda che vive in Florida C’ è un po’ di Vercelli, anzi c’è tanta Vercelli nella carriera che il pugile professionista trentatreenne originario di Cagliari, ma da sempre figlio adottivo di Tarquinia, Luca Podda ha intrapreso n ...

Boxe, Mondiali Youth 2021: Baldassi e Prisciandaro ai quarti di finale, eliminata Tommasone A Kielce (Polonia) proseguono i Mondiali Youth 2021 di boxe. Oggi sono saliti sul ring tre azzurri. Michele Baldassi ha usufruito del ritiro del giapponese Arashi Kajihara e si è così qualificato per ...

... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei polidi questa disciplina'. Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare launo sport ...... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei polidi questa disciplina". Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare launo sport ...C’ è un po’ di Vercelli, anzi c’è tanta Vercelli nella carriera che il pugile professionista trentatreenne originario di Cagliari, ma da sempre figlio adottivo di Tarquinia, Luca Podda ha intrapreso n ...A Kielce (Polonia) proseguono i Mondiali Youth 2021 di boxe. Oggi sono saliti sul ring tre azzurri. Michele Baldassi ha usufruito del ritiro del giapponese Arashi Kajihara e si è così qualificato per ...