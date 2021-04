Borussia Dortmund, Haaland senza mezzi termini: “Il digiuno da gol è stato una vera m***a” (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio il Borussia Dortmund ha battuto 4-1 il Werder Brema nel match valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga 2020/2021 e il bomber Erling Braut Haaland è tornato al gol, realizzando una doppietta. Il norvegese arrivava da un digiuno di quattro partite tra campionato e Champions League e, nel corso di un’intervista post-partita, ha spiegato senza mezzi termini come ha vissuto queste ultime settimane: “Una vera m…”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio ilha battuto 4-1 il Werder Brema nel match valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga 2020/2021 e il bomber Erling Brautè tornato al gol, realizzando una doppietta. Il norvegese arrivava da undi quattro partite tra campionato e Champions League e, nel corso di un’intervista post-partita, ha spiegatocome ha vissuto queste ultime settimane: “Unam…”. SportFace.

