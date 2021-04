Borussia Dortmund: fissato il prezzo di Bellingham (Di domenica 18 aprile 2021) Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo del suo talento più giovane Jude Bellingham: su di lui c’è soprattutto una squadra inglese Jude Bellingham è uno di quei giocatori su cui il Borussia Dortmund ha riposto cieca fiducia nonostante la giovanissima età. Lo è andato a prendere dalla Serie B inglese, lo ha pagato 30 milioni, e qualche giorno fa ha gongolato dopo il primo gol in Champions League contro il Manchester City. Essendo un nazionale inglese era inevitabile che i top team della Premier League mettessero gli occhi su di lui. Stando a quanto riporta Eurosport è il Chelsea ad aver chiesto di recente informazioni sul talento classe 2003. Il prezzo? Il BVB è stato chiaro: per meno di 100 milioni di sterline ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ilhaildel suo talento più giovane Jude: su di lui c’è soprattutto una squadra inglese Judeè uno di quei giocatori su cui ilha riposto cieca fiducia nonostante la giovanissima età. Lo è andato a prendere dalla Serie B inglese, lo ha pagato 30 milioni, e qualche giorno fa ha gongolato dopo il primo gol in Champions League contro il Manchester City. Essendo un nazionale inglese era inevitabile che i top team della Premier League mettessero gli occhi su di lui. Stando a quanto riporta Eurosport è il Chelsea ad aver chiesto di recente informazioni sul talento classe 2003. Il? Il BVB è stato chiaro: per meno di 100 milioni di sterline ...

