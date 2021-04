Bonus baby sitter 2021: cos’è, a chi spetta e come fare domanda (Di domenica 18 aprile 2021) È attivo da qualche giorno il servizio online per fare domanda per il Bonus baby sitter. Il contributo previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (dl Sostegni) arriva fino a 100 euro a settimana e può essere usato per pagare, tramite Libretto Famiglia o con anticipo diretto Inps, l’acquisto di servizi di baby L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 aprile 2021) È attivo da qualche giorno il servizio online perper il. Il contributo previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo(dl Sostegni) arriva fino a 100 euro a settimana e può essere usato per pagare, tramite Libretto Famiglia o con anticipo diretto Inps, l’acquisto di servizi diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

