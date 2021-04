Bologna Spezia, sfida Barrow Nzola: ecco come finì all’andata (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 15 va in scena anche lo sfida tra Bologna e Spezia: Mihajlovic ha confermato che il rigorista non sarà più Barrow Ieri in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha chiaramente detto che Musa Barrow non calcerà più i rigori del Bologna. Quest’oggi il Bologna sfiderà proprio la squadra contro cui il numero 99 ha sbagliato due calci di rigore su due nel corso di questa stagione. all’andata al Picco di La Spezia infatti Barrow replicò l’errore di qualche settimana prima in Coppa Italia. Il miracolo di Provedel sul gambiano al 94? non permise ai rossoblù di completare la rimonta e la sfida terminò 2-2 (Barrow andò comunque a segno). Dall’altra parte fece doppietta Mbala ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Alle 15 va in scena anche lotra: Mihajlovic ha confermato che il rigorista non sarà piùIeri in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic ha chiaramente detto che Musanon calcerà più i rigori del. Quest’oggi ilsfiderà proprio la squadra contro cui il numero 99 ha sbagliato due calci di rigore su due nel corso di questa stagione.al Picco di Lainfattireplicò l’errore di qualche settimana prima in Coppa Italia. Il miracolo di Provedel sul gambiano al 94? non permise ai rossoblù di completare la rimonta e laterminò 2-2 (andò comunque a segno). Dall’altra parte fece doppietta Mbala ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEA #Bologna Vs #Spezia match valido per la 31° giornata di #SerieA è una partita che dovrebbe regalare un be… - langolodeiprono : @SerieA, bella domenica che si apre con #MilanGenoa nel lunch match, #AtalantaJuve nel pomeriggio con… - sportsstreamr : #Stream Bologna vs Spezia live - PayInCrypto : Bologna-Spezia, probabili formazioni: chance dal 1' per Orsolini, in difesa torna Mbaye - StatsligaMx : Domingo temprano ???? AC Milan -1 Juventus +0.5, AA y ov2.5, 0.5u) Bologna- Spezia o2.5 Lazio under2.5 ???? Sevilla… -