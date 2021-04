Bologna-Spezia, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 aprile 2021) Bologna e Spezia face to face nella 31esima giornata di Serie A. Entrambe cercano punti per arrivare alla salvezza aritmetica Bologna e Spezia si affrontano in un match valevole per la 31esima giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, i liguri, invece, dal successo contro il Crotone. Il Bologna ha 34 punti in classifica, 12 in più rispetto al Cagliari terzultimo. Lo Spezia, invece, è la vera rivelazione della stagione con 32 punti conquistati, 10 in più rispetto al Cagliari. QUI Bologna Mihajlovic non potrà contare su Tomiyasu. Per il Bologna solito 4-2-3-1 con Skorupski in porta, De Silvestri e Dijks esterni, Soumaoro e Danilo al centro. In mediana ci saranno Schouten e Dominguez (o Svanberg), ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021)face to face nella 31esima giornata di Serie A. Entrambe cercano punti per arrivare alla salvezza aritmeticasi affrontano in unvalevole per la 31esima giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, i liguri, invece, dal successo contro il Crotone. Ilha 34 punti in classifica, 12 in più rispetto al Cagliari terzultimo. Lo, invece, è la vera rivelazione della stagione con 32 punti conquistati, 10 in più rispetto al Cagliari. QUIMihajlovic non potrà contare su Tomiyasu. Per ilsolito 4-2-3-1 con Skorupski in porta, De Silvestri e Dijks esterni, Soumaoro e Danilo al centro. In mediana ci saranno Schouten e Dominguez (o Svanberg), ...

