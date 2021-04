Bologna-Spezia: le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) Scontro di bassa classifica quella del Dall’Ara. Il tecnico Mihajlovic schiera Palacio come punta spostando Barrow sulla sinistra. Italiano punta su Leo Sena a centrocampo, Nzola guida l’attacco con Verde e Gyasi sulle fasce. Bologna – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Spezia – Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Scontro di bassa classifica quella del Dall’Ara. Il tecnico Mihajlovic schiera Palacio come punta spostando Barrow sulla sinistra. Italiano punta su Leo Sena a centrocampo, Nzola guida l’attacco con Verde e Gyasi sulle fasce.– Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic– Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

