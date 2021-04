Bologna-Spezia 4-1, Italiano: “Giornata negativa, ci è mancata qualità” (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampo dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del Bologna: “Giornata negativa, ci è mancata qualità nel momento decisivo, specialmente in fase difensiva. Speravo che nel secondo tempo sarebbe andata diversamente. Il Bologna è una squadra forte che ha causato dei problemi a tutti. Cercheremo di aggiustare ciò che non ha funzionato, abbiamo un vantaggio da gestire nei prossimi 30 giorni. Vogliamo ripartire subito al meglio contro l’Inter“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico delloVincenzoè intervenuto in conferenza stampo dopo la sconfitta per 4-1 sul campo del: “, ci ènel momento decisivo, specialmente in fase difensiva. Speravo che nel secondo tempo sarebbe andata diversamente. Ilè una squadra forte che ha causato dei problemi a tutti. Cercheremo di aggiustare ciò che non ha funzionato, abbiamo un vantaggio da gestire nei prossimi 30 giorni. Vogliamo ripartire subito al meglio contro l’Inter“. SportFace.

