Bologna Spezia 2-1 LIVE: Ismajli la riapre, poi il palo di Barrow (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Spezia si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Spezia 2-1 MOVIOLA 2? Occasione Danilo – Colpo di testa dell’esperto difensore e palla sull’esterno della rete. Subito un pericolo per la difesa spezzina. 10? Occasione Orsolini – Gran palla di Schouten per Orsolini ma grandissimo intervento di Erlic che riesce a murare la conclusione dell’attaccante bolognese, dall’interno dell’area. 11? Gol di Orsolini su rigore – Gran palla di Svanberg per il taglio di Orsolini, Bastoni tocca nettamente il pallone ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 2? Occasione Danilo – Colpo di testa dell’esperto difensore e palla sull’esterno della rete. Subito un pericolo per la difesa spezzina. 10? Occasione Orsolini – Gran palla di Schouten per Orsolini ma grandissimo intervento di Erlic che riesce a murare la conclusione dell’attaccante bolognese, dall’interno dell’area. 11? Gol di Orsolini su rigore – Gran palla di Svanberg per il taglio di Orsolini, Bastoni tocca nettamente il pallone ...

