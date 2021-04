Bologna | Bigon | «Stare fuori dalla zona retrocessione ci ha permesso di lavorare sereni»

Advertising

sportli26181512 : Bologna, Bigon: 'La salvezza aiuta le strategie': Riccardo Bigon, ds del Bologna, parla ai microfoni di...… - ForzaMilanTweet : MILAN - BOLOGNA 4-0 Reti: 20' aut. Colomba (M), 25' Maldera (M), 55' rig. e 63' Chiodi (M). MILAN: #Rigamonti (… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bigon

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Riccardo, ds del, parla ai microfoni di DAZN prima del match con lo Spezia: 'Restare fuori per tutta la stagione dai pericoli della zona retrocessione è già un buon risultato, ci ha permesso di ......ha dilaniato il mondo il proprietario delsbarcherà all'aeroporto Marconi oggi pomeriggio o al massimo domattina e potrà riabbracciare da Claudio Fenucci a Walter Sabatini e Riccardo, ...Ordine tassativo: non importa come, ma bisogna vincere ad ogni costo. Messaggio chiaro che il capitano Mihajlovic ha lanciato ai naviganti del Bologna, chiamati oggi a vedersela con lo Spezia. E non p ...Premetto che ritengo Sinisa Mihajlovic, mister del Bologna, un grande allenatore, sicuramente uno tra migliori. Per me il migliore. Le sue ultime arrabbiature, che Sinisa chiamerebbe in modo molto più ...