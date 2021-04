Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di domenica 18 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) E’ stato reso noto il Bollettino per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Lombardia, aggiornato alla giornata domenica 18 aprile 2021. Si tratta della regione più colpita dalla pandemia fin dal suo scoppio ormai più di un anno fa, dunque andiamo a scoprire i nuovi dati. Nella giornata di oggi si registrano 1.782 nuovi contagi, 64 morti, 3.142 guariti, 722 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 4.716 (-185) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) E’ stato reso noto ilper quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in, aggiornato alla giornata182021. Si tratta della regione più colpita dalla pandemia fin dal suo scoppio ormai più di un anno fa, dunque andiamo a scoprire i nuovi dati. Nella giornata disi registrano 1.782 nuovi, 64, 3.142, 722 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 4.716 (-185) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

