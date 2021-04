Bollettino Coronavirus di Domenica 17 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 5,51% (Di domenica 18 aprile 2021) In data 18 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,32% (ieri +0,40%) con 3.870.131 contagiati totali, 3.248.593 dimissioni/guarigioni (+13.134) e 116.927 deceduti (+251); 504.611 infezioni in corso (-697). Ricoverati con sintomi -452 (23.648); terapie intensive -29 (3.311) con 163 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 230.116 tamponi totali (ieri 331.734) di cui 146.591 molecolari (ieri 182.321) e 84.525 test rapidi (ieri 149.413) con 81.308 casi testati (ieri 101.648); 12.694 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,51% (ieri 4,63% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,61% (ieri 15,12% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.782; Campania 1.700; Puglia 1.278; Lazio 1.127; Emilia Romagna 1.104; ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) In data 18l’incremento nazionale dei casi è +0,32% (ieri +0,40%) con 3.870.131 contagiati totali, 3.248.593 dimissioni/guarigioni (+13.134) e 116.927 deceduti (+251); 504.611 infezioni in corso (-697). Ricoverati con sintomi -452 (23.648); terapie intensive -29 (3.311) con 163 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 230.116totali (ieri 331.734) di cui 146.591 molecolari (ieri 182.321) e 84.525 test rapidi (ieri 149.413) con 81.308 casi testati (ieri 101.648); 12.694(target 4.311);totali 5,51% (ieri 4,63% – target 2%);/casi testati 15,61% (ieri 15,12% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.782; Campania 1.700; Puglia 1.278; Lazio 1.127; Emilia Romagna 1.104; ...

