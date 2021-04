Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di domenica 18 aprile

(Di domenica 18 aprile 2021) E’ stato reso noto il nuovoriguardante l’emergenza Coronavirus nella regione, uno dei territori più colpito dalla pandemia in Italia anche a causa della ingente densità abitativa di alcune sue zone. Quest’si registrano 1.700 nuovi, 18, 1.511, 17.541 tamponi molecolari, 146 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.529 (-3) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

L'Unità di Crisi della Campania ha comunicato i dati riguardanti il bollettino odierno sull'andamento del Coronavirus nella regione.Stampa Sono 1700 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. E' il dato che emerge dal consueto bollettino giornaliero diramato dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la pre ...