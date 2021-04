BMW X5 Le Mans | super SUV a motore McLaren

(Di domenica 18 aprile 2021) Vedere un SUV con tanti CV e che strizza l’occhio alla pista è diventato normale oggigiorno, ma in passato non lo era. Questo rende l’esperimento di BMW, quello della X5 Le, ancora più significativo, perché questo Sport Utility dalla potenza esagerata ha anticipato di vent’anni un trend. Dotata di unV12 mutuato da

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BMW Mans

FormulaPassion.it

...un potente motore V12 da corsa progettato dagli ingegneri della divisione Motorsport di. Non ... la vera ragione per cui il concept fu battezzato 'Le' . Un'auto da corsa, quindi? Non ...... pilota ufficiale di, si unirà di nuovo al suo amico Dalla Lana nel Mondiale, dopo aver disputato due gare della passata stagione inclusa la 24 Ore di Le. Oltre al brasiliano e al canadese ...La casa bavarese tira fuori l'ennesima perla dai suoi depositi segreti: il super-SUV monta il V12 della McLaren F1 e ha un sound da brividi ...Augusto Farfus, Paul Dalla Lana e Marcos Gomes correranno assieme su una Aston Martin di Prodrive/Northwest AMR nel FIA WEC. Ci sarà Augusto Farfus sulla Aston Martin Vantage AMR della classe GTE-Am ...