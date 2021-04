Blitz No Tav al cantiere dell’autoporto, razzi e sassi contro le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Nella notte tra sabato e domenica, alle 23 circa un centinaio di attivisti – partiti dal campeggio allestito nell’area del comune di San Didero – hanno raggiunto il parcheggio antistante il cantiere dove, per circa un’ora, hanno lanciato sassi, bombe carta, oggetti contundenti ed esploso fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine che presidiavano l’area. Gli agenti hanno risposto lanciando lacrimogeni e utilizzando mezzi idranti per mantenere a distanza gli attivisti che si sono barricati lungo la recinzione della linea ferroviaria, bloccando la circolazione del traffico per circa un’ora. Non c’è stato nessun contatto diretto tra manifestanti e reparti inquadrati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Nella notte tra sabato e domenica, alle 23 circa un centinaio di attivisti – partiti dal campeggio allestito nell’area del comune di San Didero – hanno raggiunto il parcheggio antistante ildove, per circa un’ora, hanno lanciato, bombe carta, oggetti contundenti ed esploso fuochi d’artificioleche presidiavano l’area. Gli agenti hannolanciandoe utilizzando mezziper mantenere a distanza gli attivisti che si sono barricati lungo la recinzione della linea ferroviaria, bloccando la circolazione del traffico per circa un’ora. Non c’è stato nessun contatto diretto tra manifestanti e reparti inquadrati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

