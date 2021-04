Bergamo, un parco solo per bambini gestito da volontari: “Presidio dell’infanzia e del territorio” (Di domenica 18 aprile 2021) Il parco Ermanno Olmi nel quartiere della Malpensata di Bergamo è per i cittadini della zona un punto di riferimento. Dopo il lockdown della primavera 2020 l’area rischiava di non essere più riaperta essendo un luogo con non pochi problemi relativi alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli assembramenti. Per questo motivo l’Associazione di quartiere QuxQu della Malpensata ha stretto una convenzione con il Comune di Bergamo per permettere di dare vita ad un’attività di volontariato in grado di garantire l’apertura del parco e l’ingresso esclusivo ai bambini e alle bambine sotto i 14 anni in totale sicurezza. “Lo spazio era diventato una specie di hub e un luogo di ritrovo per persone in difficoltà con il relativo consumo di sostanze stupefacenti e alcol – spiega Oriana ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 aprile 2021) IlErmanno Olmi nel quartiere della Malpensata diè per i cittadini della zona un punto di riferimento. Dopo il lockdown della primavera 2020 l’area rischiava di non essere più riaperta essendo un luogo con non pochi problemi relativi alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli assembramenti. Per questo motivo l’Associazione di quartiere QuxQu della Malpensata ha stretto una convenzione con il Comune diper permettere di dare vita ad un’attività diato in grado di garantire l’apertura dele l’ingresso esclusivo aie alle bambine sotto i 14 anni in totale sicurezza. “Lo spazio era diventato una specie di hub e un luogo di ritrovo per persone in difficoltà con il relativo consumo di sostanze stupefacenti e alcol – spiega Oriana ...

