Benevento, sul decoro urbano interviene Pannella (GD): "Il covid non ferma la maleducazione" (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Nel rientrare a casa prima del coprifuoco non ho potuto fare a meno di notare la sporcizia che sovrasta i marciapiedi di una strada che si trova nei pressi di un noto fast food e che è diventata il luogo di ritrovo di persone che abitualmente consumano cibo e bevande e lasciano a terra buste di cartone e bicchieri di carta usati", inizia così la nota di Sara Pannella, segretario Giovani Democratici Federazione di Benevento. "Purtroppo – dice il segretario – non è la prima volta che mi imbatto in una scena indecorosa di questo tipo, che descrive il completo disinteresse nei confronti del decoro urbano e la mancanza di senso civico e cura della città, aspetti che invece dovrebbero accomunare ogni cittadino". "Le restrizioni – continua ...

