Benevento, sei autogol subiti: è record nei cinque maggiori campionati europei (Di domenica 18 aprile 2021) Il Benevento di Filippo Inzaghi ha subito sei autogol in questa Serie A. Nessuno ha fatto peggio in Europa Il Benevento di Filippo Inzaghi ha subito sei autogol in questa Serie A, più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso. Gli ultimi due sono arrivati questo pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio e portano la firma di Fabio Depaoli e Lorenzo Montipò. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ildi Filippo Inzaghi ha subito seiin questa Serie A. Nessuno ha fatto peggio in Europa Ildi Filippo Inzaghi ha subito seiin questa Serie A, più di ogni altra squadra neiin corso. Gli ultimi due sono arrivati questo pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio e portano la firma di Fabio Depaoli e Lorenzo Montipò. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Il Benevento ha subito sei autogol in questa Serie A - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DATO - Il Benevento ha subito sei autogol in questa Serie A - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Il Benevento ha subito sei autogol in questa Serie A - napolimagazine : IL DATO - Il Benevento ha subito sei autogol in questa Serie A - apetrazzuolo : IL DATO - Il Benevento ha subito sei autogol in questa Serie A -