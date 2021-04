Benevento | Inzaghi | ' Se giochiamo così ci salviamo di sicuro'

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA - Ilesce sconfitto in casa della Lazio per 5 - 3 e l'allenatore dei campani Filippo, ai microfoni di Sky Sport , ha commentatola prestazione dei suoi: "Quando vieni in ...

ROMA - Ilesce sconfitto in casa della Lazio per 5 - 3 e l'allenatore dei campani Filippo, ai microfoni di Sky Sport , ha commentato così la prestazione dei suoi: "Quando vieni in casa della ...Commenta per primo Filippo, allenatore del, analizza a Sky Sport la sconfitta con la Lazio: 'Quando vieni in casa della Lazio e fai sedici tiri a dodici, sapevo che se fossimo rimasti ad aspettarli le ...Oggi si gioca la partita di ritorno tra Lazio e Benevento, ma purtroppo Simone non sarà all'Olimpico perché ancora positivo al Covid-19. L'esonero di Filippo a gennaio di quell'annata non ha permesso ...Joaquin Correa può essere soddisfatto della sua prestazione contro il Benevento. “Sono contento per il gol ma ... ma ce la giocheremo con tutti senza paura”, ha concluso Correa, “Inzaghi lo sentiamo ...