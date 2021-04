Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: gli ultimi gossip sulla gravidanza (Di domenica 18 aprile 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese presto genitori: Roberto Alessi svela quando nascerà la bambina Roberto Alessi ha una sua rubrica sul settimanale Novella 2000 in cui dà i giudizi sui vari vip più chiacchierati della settimana. E stavolta il popolare opinionista di Barbara d’Urso ha posto la sua attenzione su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, i quali diventeranno presto genitori di una bellissima bambina. E sulla gravidanza di Belen Rodriguez ha rivelato dapprima che la bambina si chiamerà Luna Marie, e successivamente ha confessato anche il periodo in cui dovrebbe nascere: “Dovrebbe nascere la seconda metà di luglio, come rivela proprio la mamma Belen ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)presto genitori: Roberto Alessi svela quando nascerà la bambina Roberto Alessi ha una sua rubrica sul settimanale Novella 2000 in cui dà i giudizi sui vari vip più chiacchierati della settimana. E stavolta il popolare opinionista di Barbara d’Urso ha posto la sua attenzione su, i quali diventeranno presto genitori di una bellissima bambina. Ediha rivelato dapprima che la bambina si chiamerà Luna Marie, e successivamente ha confessato anche il periodo in cui dovrebbe nascere: “Dovrebbe nascere la seconda metà di luglio, come rivela proprio la mamma...

