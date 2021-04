Belen Rodriguez attaccata sui social “Il lavoro …”, mamma Veronica una furia contro gli haters (Di domenica 18 aprile 2021) Belen Rodriguez, ovvero la nota showgirl televisiva Argentina è finita ancora una volta nel mirino degli haters che non perdono occasione per poterla attaccare. Spesso la Rodriguez viene attaccata e criticate per le sue scelte, soprattutto legate alla sua vita privata. Ma cosa è accaduto in queste ore? Belen Rodriguez finisce al centro delle critiche sul web Nei giorni scorsi, Belen è volata alle Maldive insieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese e sembra che questa partenza non sia affatto andata giù a molti utenti del web. La showgirl è diventata così un bersaglio per diversi utenti che hanno commentato il fatto che la showgirl fosse andata in vacanza in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo tutti, dettato dalla pandemia da ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021), ovvero la nota showgirl televisiva Argentina è finita ancora una volta nel mirino degliche non perdono occasione per poterla attaccare. Spesso lavienee criticate per le sue scelte, soprattutto legate alla sua vita privata. Ma cosa è accaduto in queste ore?finisce al centro delle critiche sul web Nei giorni scorsi,è volata alle Maldive insieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese e sembra che questa partenza non sia affatto andata giù a molti utenti del web. La showgirl è diventata così un bersaglio per diversi utenti che hanno commentato il fatto che la showgirl fosse andata in vacanza in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo tutti, dettato dalla pandemia da ...

