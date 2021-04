Advertising

napolista : Bbc Sports: «Bayern e Lipsia stanno lavorando per entrare nella SuperLega» Il Bayern stasera ha partecipato all’as… -

Ultime Notizie dalla rete : Bbc Sports

... come National Geographic,, CNN, Le Monde, El Pais, si contendono il titolo nelle diverse ... Environment , General News , Long - Term Projects , Nature , Portraits ,, Spot News . ...L'attaccante ha parlato del suo impatto con il mondo giallorosso al portaleAfrica . Queste le sue dichiarazioni:5 L’ex difensore dell’Inter Nicolas Burdisso ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport , in cui ha parlato della retroguardia nerazzurra: “Conte non ama tanto cambiare, è chiaro. Alterna gli ...Nicolas Burdisso sa cosa significa vincere con l’Inter. I nove trofei conquistati nei suoi anni nerazzurri parlano da soli. E si aspettava anche il successo di Antonio Conte, costruito sulla difesa. L ...