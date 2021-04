Bayern Monaco | il comunicato del club contro le dichiarazioni di Flick

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BAYERN MONACO Flick ha chiesto al club di lasciare la panchina a fine stagione Lo ha annunciato dopo la p… - MomentiCalcio : #BayernMonaco - #Flick, il deciso comunicato del club tedesco - sportface2016 : #BayernMonaco: dopo l'annuncio dell'addio a fine stagione di #HansiFlick, il club tedesco esprime rammarico nei con… - Pask927 : RT @calciomercatoit: ??Non ci sarebbero stati contatti tra #Allegri e #BayernMonaco: la #SerieA resta in pole ??#CMITMercato - zazoomblog : Bayern Monaco comunicato contro Flick: «Disapproviamo le sue parole» - #Bayern #Monaco #comunicato #contro -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore delJulian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato delle voci che lo vedono vicino a diventare il nuovo allenatore del. Queste le sue brevi dichiarazioni. "Non c'è niente di ...Calciomercato Juventus, Allegri non è stato contattato dalarriva la conferma dal giornalista tedesco Christian Falk. TRUE There is no contact between @FCBayern and Massimiliano Allegri #PodcastBayernInsiderAl club bavarese non è piaciuto l'annuncio prima del termine dell'annata: "Avevamo deciso di concentrarci sulle gare".Commenta per primo Il Bayern Monaco prende posizione. E lo fa tramite un comunicato ufficiale diffuso oggi dopo le parole di ieri di Hansi Flick, con cui il tecnico annunciava la volontà di risolvere ...