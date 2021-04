Bassetti: la Dad non è scuola, apriamole anche in zona rossa (Di domenica 18 aprile 2021) 'Le scuole devono riprendere anche in zona rossa, perchè i contagi avvenuti nella scuola sono assolutamente pochissimi e soprattutto la chiusura della scuola non ha influenzato l'andamento dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) 'Le scuole devono riprenderein, perchè i contagi avvenuti nellasono assolutamente pochissimi e soprattutto la chiusura dellanon ha influenzato l'andamento dell'...

Advertising

Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Bassetti: la Dad non è scuola, apriamole anche in zona rossa #matteobassetti - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Bassetti: la Dad non è scuola, apriamole anche in zona rossa #matteobassetti - MediasetTgcom24 : Bassetti: la Dad non è scuola, apriamole anche in zona rossa #matteobassetti -