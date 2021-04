Basket femminile: Eurolega, è cinquina Ekaterinburg. Meesseman decisiva, Avenida sconfitta. Fenerbahce terzo (Di domenica 18 aprile 2021) L’UMMC Ekaterinburg è per la quinta volta di fila, e sesta in assoluto, Campione d’Europa. Il club allenato da Miguel Mendez batte in finale di Eurolega, a Istanbul, le spagnole del Perfumerias Avenida di Salamanca, tornate in finale dopo 10 anni, con il punteggio di 68-78 grazie a una performance di squadra più che valida soprattutto nel finale. Emma Meesseman è la migliore del pomeriggio di Istanbul con 19 punti e i canestri decisivi, ma anche Brittney Griner con 14 e Breanna Stewart con 12 fanno la loro figura; da ricordare anche la doppia doppia da 12 e 12 rimbalzi di Courtney Vandersloot. Dall’altra parte non basta una Tiffany Hayes ancora eccezionale, da 29 punti. terzo posto per il Fenerbahce, che nella finale relativa batte per 58-64 le ungheresi di Sopron grazie a 15 punti di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) L’UMMCè per la quinta volta di fila, e sesta in assoluto, Campione d’Europa. Il club allenato da Miguel Mendez batte in finale di, a Istanbul, le spagnole del Perfumeriasdi Salamanca, tornate in finale dopo 10 anni, con il punteggio di 68-78 grazie a una performance di squadra più che valida soprattutto nel finale. Emmaè la migliore del pomeriggio di Istanbul con 19 punti e i canestri decisivi, ma anche Brittney Griner con 14 e Breanna Stewart con 12 fanno la loro figura; da ricordare anche la doppia doppia da 12 e 12 rimbalzi di Courtney Vandersloot. Dall’altra parte non basta una Tiffany Hayes ancora eccezionale, da 29 punti.posto per il, che nella finale relativa batte per 58-64 le ungheresi di Sopron grazie a 15 punti di ...

