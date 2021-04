Basket | 28^ giornata Serie A 2021 | una strepitosa Cremona espugna Brindisi nel posticipo

(Di domenica 18 aprile 2021) Serata magica per la Vanoli, cheper 78-67 e resta in piena corsa per un piazzamento nei playoff. Una sconfitta, invece, che costa il primo posto in classifica alla Happy Casa, che resta a – 2 da Milano, ma con una partita in meno e con lo scontro diretto a suo favore. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, con un parziale di 28-10 da, che ha chiuso avanti di 20 punti all’intervallo. La Vanoli ha saputo poi gestire il vantaggio, riuscendo a resistere anche alla rimonta dei padroni di casa nell’ultimo quarto, che sono arrivati anche a due possessi pieni di distanza da una, che poi ha chiuso i conti nel finale. Grandissima prova di Fabio Mian, che ha messo a referto 22 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Cournooh (12), Williams (12) e Barford (11). ...

Advertising

pesaronews : La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro torna dalla trasferta di Trieste senza i due punti. All’Allianz Dome il match… - GuidaTVPlus : 18-04-2021 20:30 #RaiSport+ Basket: Campionato Italiano 2020/21: 28^ Giornata - Happy Casa Brindisi - Vanoli Basket… - TirrenoLivorno : ?? BASKET. Nuovo successo della capolista con 28 punti dalla panchina, ora la squadra di Da Prato accede alla second… - tvoggi : BASKET FEMINILE: TODIS SALERNO ANCORA VINCENTE, AL PALASILVESTRI CADE ANCHE CORATO L’ultima del girone d’andata sor… - sportface2016 : #LBASerieA Le informazioni per seguire il match della 28° giornata tra Cantù e Reggio Emilia -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 28^

E' Cremona a fermare la striscia di otto vittorie consecutive di Brindisi. Nella ventottesima giornata di regular season di Serie A1 di, l'Happy Casa alza bandiera bianca al PalaPentassuglia per 67 - 78. Una partita condotta dal primo all'ultimo minuto per la Vanoli, autrice di un secondo quarto da urlo (28 - 10), che tocca ...* * * De Longhi Treviso- Openjobmetis Varese 94 - 103 Di Davide Fumagalli . Scatto salvezza della Openjobmetis Varese che fa un colpaccio andando a vincere al PalaVerde contro la De Longhi ...La sorpresa viene dopo cena da Brindisi, dove la Happy Casa perde partita e primo posto in classifica, mentre la Vanoli si salva con due giornate di anticipo e si trova in piena lotta playoff.Serata magica per la Vanoli Cremona, che espugna Brindisi per 78-67 e resta in piena corsa per un piazzamento nei playoff. Una sconfitta, invece, che costa il primo posto in classifica alla Happy Casa ...