Bari-Palermo | la carica di Pelagotti su Instagram | “Con carattere e consapevolezza | uniti verso la prossima battaglia”

(Di domenica 18 aprile 2021) Ladel numero 1 rosanero. Albertoal termine di una gara ricca di colpi di scena da parte della compagine di Filippi che nel match del San Nicola dallo 0-2 si lascia rimontare dalnel definitivo pari per 2-2 nella sfida della trentaseiesima giornata del Girone C della Serie C. Il numero 1 rosanero, autore anche oggi di una buonissima prestazione, sempre attivissimo sui social. Di seguito il postdel portiere delal termine del match contro il

Advertising

WiAnselmo : #Bari-#Palermo, la carica di Pelagotti su Instagram: 'Con carattere e consapevolezza, uniti verso la prossima batta… - Mediagol : #Bari-#Palermo, la carica di Pelagotti su Instagram: 'Con carattere e consapevolezza, uniti verso la prossima batta… - GenCar5 : Su sta cosa della #SuperLeague noto solo che TUTTI i favorevoli dicono che non vogliono più vedere il Milan-Beneven… - madonielive : Il Palermo pareggia a Bari (2-2).Vinceva 2-0 poi… - PalermoToday : Il Palermo alza la cresta, ma nel finale è il Bari a cantare: 2-2 al San Nicola -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Palermo

RISULTATI DELLA 36° GIORNATA DI CAMPIONATO VIBONESE - AVELLINO 2 - 0 CASERTANA - JUVE STABIA 2 - 3 CATANZARO - CATANIA 2 - 0 VIRTUS FRANCAVILLA - VITERBESE 0 - 02 - 2 FOGGIA - ...Marco Perrotta, difensore delche ha segnato il gol del pareggio contro il, è stato intervistato da RadioBari al termine della gara. "Dobbiamo lavorare per rimediare agli errori fatti finora. Avevamo approcciato bene ...Ventinove Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure a ...Napoli – Inter IN STREAMING GRATIS: COME VEDERLA – Gli abbonati a Sky Calcio potranno guardare Napoli – Inter in diretta streaming live su pc, tablet ...