Bari-Palermo, i rosanero cercano il bis: la ricetta di mister Filippi per battere i pugliesi (Di domenica 18 aprile 2021) Il Palermo cerca il bis e i tre punti.Dopo l'importante vittoria contro il Foggia, alle 15.00, allo Stadio “San Nicola”, i rosanero sfideranno il Bari per la gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Una gara tra due squadre che hanno ancora tanto, forse troppo, da dimostrare ai propri tifosi: i galletti in casa fin qui hanno stentato esageratamente; i rosanero, invece, in trasferta hanno messo a segno soltanto tredici gol, non riuscendo ancora a vincere in Puglia nel corso di questa altalenante stagione: "Per noi è una finale all'ultimo sangue, perchè dobbiamo fare punti e scalare il più possibile la classifica. La squadra sta bene e deve ripetere le stesse prestazioni offerte contro Vibonese e Foggia. Non dobbiamo stravolgere il nostro modo di giocare, daremo un occhio agli ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Ilcerca il bis e i tre punti.Dopo l'importante vittoria contro il Foggia, alle 15.00, allo Stadio “San Nicola”, isfideranno ilper la gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Una gara tra due squadre che hanno ancora tanto, forse troppo, da dimostrare ai propri tifosi: i galletti in casa fin qui hanno stentato esageratamente; i, invece, in trasferta hanno messo a segno soltanto tredici gol, non riuscendo ancora a vincere in Puglia nel corso di questa altalenante stagione: "Per noi è una finale all'ultimo sangue, perchè dobbiamo fare punti e scalare il più possibile la classifica. La squadra sta bene e deve ripetere le stesse prestazioni offerte contro Vibonese e Foggia. Non dobbiamo stravolgere il nostro modo di giocare, daremo un occhio agli ...

