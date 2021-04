Bari-Palermo | Carrera | “Mentalità da playoff | il bicchiere è mezzo pieno Nel primo tempo…”

(Di domenica 18 aprile 2021) Solo un pari per ilcontro il.Al margine del match pareggiato contro il, il tecnico dei galletti Massimoè intervenuto ai microfoni di Radioper commentare il 2-2 del San Nicola. Di seguiti le sue dichiarazioni"Nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto una buona partita sotto il profilo caratteriale, neltempo abbiamo faticato a giocare con un po' di timore, poi abbiamo preso gol, c’era un po' di malumore, poi dopo siamo riusciti a far gol e la squadra è riuscita a sbloccarsi mentalmente, la scintilla che ci ha permesso di trovare il pareggio. È un pareggio che dobbiamo guardare come un, perdevamo 2- e abbiamo pareggiato. Io non mi accontento del quarto posto, ma se quando sei sotto ...

Dopo il pareggio allo stadio San Nicola fra, il tecnico dei Galletti Massimo Carrera ha commentato la gara ai microfoni di RadioBari. 'È un pareggio che dobbiamo guardare come un bicchiere mezzo pieno, perdevamo 2 - 0 e abbiamo ...Ilpareggia sul campo del. I rosa giocano alla grande per 70 minuti, vanno in vantaggio con i gol di Floriano e Santana ma nel finale si fanno rimontare, giocando anche in dieci uomini per ...Il video con i gol e le azioni salienti di Bari-Palermo 2-2, match valido per la 34esima giornata della Serie C 2020/2021.L'allenatore rosa nel post partita se la prende con la sfortuna: "Tutte le sostituzioni costrette dagli infortuni" ...