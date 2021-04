Barbara D’Urso e Mara Venier, Roberto Alessi “Amiche … nemiche…” (Di domenica 18 aprile 2021) Barbara D’Urso e Mara Venier sono le due regine della domenica televisiva. L’una in onda su Rai 1 con Domenica In, l’altra in onda con Domenica Live su Canale 5. Da sempre si è detto che le due donne non fossero Amiche, ma piuttosto due antagoniste. In realtà non c’è mai stato nessun attacco plateale, ma uno scontro o una parola fuori posto dall’una ne dall’altra. Eppure, è da diversi anni che si parla di questo rapporto non proprio idilliaco. Ma come stanno le cose? Barbara D’Urso e Mara Venier nemiche Amiche? Adesso sembra essere arrivata un’indiscrezione proprio sul loro rapporto. A lanciare questa indiscrezione, sembra sia stato il giornalista Roberto Alessi, il quale ha ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)sono le due regine della domenica televisiva. L’una in onda su Rai 1 con Domenica In, l’altra in onda con Domenica Live su Canale 5. Da sempre si è detto che le due donne non fossero, ma piuttosto due antagoniste. In realtà non c’è mai stato nessun attacco plateale, ma uno scontro o una parola fuori posto dall’una ne dall’altra. Eppure, è da diversi anni che si parla di questo rapporto non proprio idilliaco. Ma come stanno le cose?nemiche? Adesso sembra essere arrivata un’indiscrezione proprio sul loro rapporto. A lanciare questa indiscrezione, sembra sia stato il giornalista, il quale ha ...

