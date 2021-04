Autostrada A14 | iniziano i lavori di manutenzione | le gallerie dopo i viadotti Al via domani | ecco dove e quanto durano

Advertising

CCISS_Ministero : A14 Diramazione Per Ravenna fine veicolo contromano tra Svincolo Bagnacavallo (Km 14) e A14 Svincolo Ravenna (Km 4… - YouTvrs : Autostrada #A14, da lunedì al via lavori sulle gallerie - - CCISS_Ministero : A14 Ramo Casalecchio fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Bologna Casalecchio e A14 Allacc… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona traffico rallentato causa lavori tra Allacciamento A13 Bologna-Padova (Km 14,4) e A14 Allacciam… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Bologna Fiera (Km 15,5) e A14 Svincolo Bologna Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada A14

corriereadriatico.it

Domanda: cosa succederà nel tratto diin questione, già infelicemente noto per i 6 viadotti oggetto dei sequestri per l'inchiesta sui guardrail con relative chiusure, code e disagi in libertà? ...Per consentire programmati lavori di manutenzione all'impianto elettrico, previsti in orario notturno, nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 aprile, con orario 22:00 - 6:00 l'restarà chiusa tra Riccione e Rimini. La chiusura interessa enrambe le direttrici di marcia, sia verso Ancona/Pescara che verso Bologna. Nelle stesse notti, saranno chiuse anche le aree ...ANCONA - Sei gallerie tra Pedaso e Grottammare su cui svolgere interventi «sostanziosi»; venti milioni di intervento, lavori sette giorni su sette senza interruzione; 250 persone e ...Cantieri tra Pedaso e Grottammare Nell'ambito del programma nazionale di Autostrade per l'Italia per l'ammodernamento della rete, da lunedì 19 aprile diventano operativi i cantieri per gli interventi ...