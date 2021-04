(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il conduttore di Città Segrete Corradoha volutore a tanti gli internauti e tutti i partenopei che si sono sentiti offesi dopo l’episodio di ieri andato in onda su Rai 3. A proposito della puntata di ieri infatti ci sono state moltedovute al fatto cheavrebbe denigratoanche se a volte in maniera, apparentemente involontaria. Il conduttore quindi ha provato a spiegarsi meglio e dire la sua attraverso i microfoni di Fanpage. Queste le sue parole: “rappresentare una realtà della città nelle sue varie sfaccettature. Cutolo genio del male, come Riina e Al Capone.pretestuose. Mi dispiace. D’altra parte, serappresentare una realtà della ...

Advertising

infoitcultura : Augias risponde alle polemiche sulla trasmissione su Napoli: “Cutolo? Geniale come Riina e Einstein” - anteprima24 : ** Augias risponde alle polemiche su #Napoli: 'Dobbiamo parlare sia di cultura che di Camorra' **… - ciropellegrino : #Augias risponde alle polemiche sulla trasmissione su #Napoli: '#Cutolo? Geniale come Riina e Einstein' -

Ultime Notizie dalla rete : Augias risponde

Fanpage.it

Per lo scrittore, chea Pitteri, "Il libro è così resistente, nonostante sia dato per ... Il calendario degli incontri 28 aprile " Corradosu I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 5 ...E così,, Cazzullo e Zanchini ripercorreranno assieme ai versi del grande poeta, un altro ... Un disturbo che può risolversi definitivamente o tende a cronicizzarsi?il professor Giorgio ...A proposito della puntata di ieri infatti ci sono state molte polemiche dovute al fatto che Augias avrebbe denigrato Napoli anche se a volte in maniera, apparentemente involontaria. Il conduttore quin ...Polemiche per la puntata dedicata a Napoli della trasmissione Città Segrete andata in onda su Rai Tre, con un approfondimento su Raffaele Cutolo ...