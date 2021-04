Attenta Italia! Così Turchia e UK puntano al tesoro della Libia (Di domenica 18 aprile 2021) Con la necessità di riaprire i rubinetti economici per lanciare lo sviluppo del Paese, il nuovo premier libico ad interim, Abdelhamid Dabaiba, vede materializzarsi davanti a sé una partita complessa che ruota attorno alle dinamiche parlamentari per l’approvazione del bilancio (il primo unificato tra Tripolitania e Cirenaica degli ultimi dieci anni), le questioni di governance dei grandi istituti finanziari (come la Central Bank of Libya), lo sblocco di un tesoro di asset congelati contenuti all’interno del fondo di investimento LIA. Attorno a questi processi si muovono interessi esterni, con una preoccupante similitudine a quanto si è visto muoversi sul campo – dove player internazionali hanno usato lo scontro intra-libico per portare avanti interessi per procura manu militari. Centrando l’attenzione sulla LIA, fondo creato nel 2006 per capitalizzare in investimenti le ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) Con la necessità di riaprire i rubinetti economici per lanciare lo sviluppo del Paese, il nuovo premier libico ad interim, Abdelhamid Dabaiba, vede materializzarsi davanti a sé una partita complessa che ruota attorno alle dinamiche parlamentari per l’approvazione del bilancio (il primo unificato tra Tripolitania e Cirenaica degli ultimi dieci anni), le questioni di governance dei grandi istituti finanziari (come la Central Bank of Libya), lo sblocco di undi asset congelati contenuti all’interno del fondo di investimento LIA. Attorno a questi processi si muovono interessi esterni, con una preoccupante similitudine a quanto si è visto muoversi sul campo – dove player internazionali hanno usato lo scontro intra-libico per portare avanti interessi per procura manu militari. Centrando l’attenzione sulla LIA, fondo creato nel 2006 per capitalizzare in investimenti le ...

