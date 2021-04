Atletica | trionfo di Faniel nei 10km di Mujalonga sul Mar | ora si pensa a Tokyo

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) Zampata di Eyobsul Mar, dove ha vinto la: vittoria in solitaria per il 28enne vicentino, che ha fermato il cronometro a 28:34, a pochi secondi dal record italiano di sua proprietà al pari di Daniele Meucci (28:08).precede al traguardo lo specialista di corsa in montagna Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe) autore del primato personale di 29:16 in volata sull’altro azzurro Nekagenet Crippa (Esercito) terzo in 29:18 (PB). Tra le donne la vittoria è per l’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl. Saluzzo) in 32:53, con ampio margine sulla ruandese Adeline Musabyeyezu (Atl. Dolomiti Belluno, 33:35) e la burundese Cavaline Nahimana (Libertas Runners Livorno, 33:42). Due azzurre ai piedi del podio: nello sprint per il quarto posto la spunta Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) in 34:23 su Anna ...