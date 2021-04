Atalanta Juventus, Pirlo: “Preoccupato per il futuro? Se giochiamo così…” (Di domenica 18 aprile 2021) Atalanta Juventus – La Juventus perde ancora. I bianconeri sconfitti a Bergamo dall’Atalanta, scivolano al quarto posto in classifica dietro proprio agli uomini di Gasperini. Pirlo al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco il suo commento al match. Atalanta Juventus, le parole di Pirlo COS’E’ MANCATO – “Fatta una buona partita, contro una squadra forte. Partita fatta come dovevamo, gli episodi sono andati a loro favore. Partita interpretata bene, con grande intensità. Dispiace, potevamo portare a casa almeno un punto”. Leggi anche: Pagelle Atalanta Juventus 1-0: Morata inesistente, De Ligt il migliore DYBALA – “Ha fatto un’ottima gara finché ne ha avuto. Non giocava da tanto tempo. Giocare una ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 aprile 2021)– Laperde ancora. I bianconeri sconfitti a Bergamo dall’, scivolano al quarto posto in classifica dietro proprio agli uomini di Gasperini.al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco il suo commento al match., le parole diCOS’E’ MANCATO – “Fatta una buona partita, contro una squadra forte. Partita fatta come dovevamo, gli episodi sono andati a loro favore. Partita interpretata bene, con grande intensità. Dispiace, potevamo portare a casa almeno un punto”. Leggi anche: Pagelle1-0: Morata inesistente, De Ligt il migliore DYBALA – “Ha fatto un’ottima gara finché ne ha avuto. Non giocava da tanto tempo. Giocare una ...

