Atalanta-Juventus | Paratici | “Anormale vincere nove scudetti di fila Ronaldo? Nessun rischio”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) “La settimana di avvicinamento l’abbiamo vissuta in maniera uguale agli altri anni quando ci giocavamo lo scudetto. L’anormalità è statodi. Giochiamo ogni partita pere l’abbiamo vissuta come le altre volte”. Così Fabio, responsabile dell’area tecnica della, prima del calcio d’inizio del match contro l’in cui Cristianosarà assente per infortunio: “Ha giocato tantissime partite. Doveva fare una gestione diversa in nazionale, poi ha dovuto giocare perché il Portogallo dovevaanche la terza partita di qualificazione. Si è allenato questa settimana, ieri si è sentito un po’ carico ai flessori e, per il fatto di metterlo a ...